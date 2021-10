Tennis : Schnitzel-Diät wirkt: Zverev gewinnt Turnier in Wien

Alexander Zverev holt sich seinen nächsten Turniersieg. In Wien ringt er den Riesenkämpfer Frances Tiafoe nieder. Damit hat nur noch eine deutsche Tennis-Ikone mehr Herrenturniere gewonnen als Zverev.

Wien | Gestärkt vom Wiener Schnitzel und beflügelt von Freundin Sophia Thomalla hat Alexander Zverev seinen fünften Turniersieg in diesem Jahr gefeiert. Der Tennis-Olympiasieger entschied das Finale in der Wiener Stadthalle gegen den Amerikaner Frances Tiafoe mit 7:5, 6:4 für sich. „Das ist großartig, zumal ich nicht so gut in die Woche gestartet bin“, sa...

