Weltmeisterschaft in London : Schotte Anderson gewinnt Darts-Duell ehemaliger Weltmeister

Der Schotte Gary Anderson hat das Duell der ehemaligen Darts-Weltmeister für sich entschieden und die dritte Runde bei der WM in London erreicht.

London | „The Flying Scotsman“, wie Anderson genannt wird, setzte sich am späten Donnerstagabend souverän mit 3:1 gegen den Engländer Adrian Lewis durch. In den Jahren 2011 und 2016 hatten die beiden Akteure das WM-Finale gegeneinander bestritten. Nun spielten sie bereits in der zweiten Runde. Anderson, 2015 und 2016 WM-Gewinner, gilt als einer der Mitfavor...

