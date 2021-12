NHL : Sechste Niederlage in Serie für Oilers

Eishockey-Star Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers stecken in einer Krise und haben auch das sechste NHL-Spiel in Serie verloren.

Ottawa | Gegen die Toronto Maple Leafs kassierte das Team ein 1:5. Mit nun schon elf Niederlagen in 27 Spielen hat sich die lange sehr gute Situation auf dem Weg in die Playoffs stark verschlechtert. Draisaitl vergab früh eine Riesenchance und stand damit sinnbildlich für das fehlende Spielglück der Oilers in den vergangenen Partien. Oilers-Cheftrainer Dave Ti...

