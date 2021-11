Tennis : „Sehr gute Voraussetzungen“: Petkovic plant für Saison 2022

. Die deutsche Tennisspielerin Andrea Petkovic will auch im kommenden Jahr ihre aktive Karriere fortsetzen - falls sie von Verletzungen verschont bleibt und ihr Körper mitspielt.

Sie sei mittlerweile in der Weltrangliste als 76. wieder so gut platziert, dass sie „bei allen Grand Slams spielen“ könne, sagte die 34 Jahre alte Darmstädterin nach dem Aus der deutschen Damen-Auswahl in der Gruppenphase des Billie Jean King Cups. Sie habe aufgrund ihrer Platzierung in der Rangliste „sehr gute Voraussetzungen für nächstes Jahr“ un...

