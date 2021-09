Tennis-Event : Siegen und scherzen: Zverev führt Europa zu Laver-Cup-Sieg

Zwei Siege, eine Niederlage lautet die Bilanz von Alexander Zverev beim Laver Cup. Mit seinem Partner Andrej Rubljow sorgt der Tennis-Olympiasieger für den vorzeitigen Pokalgewinn des Teams Europa gegen eine Weltauswahl.

Boston | Alexander Zverev war bestens gelaunt. An der Seite von Doppelpartner Andrej Rubljow scherzte der Tennis-Olympiasieger, betrachtete gemeinsame Bilder aus Jugendtagen und freute sich über den souveränen Triumph beim Laver Cup. Gemeinsam mit dem Russen setzte der Hamburger in Boston den krönenden Schlusspunkt durch ein am Ende ungefährdetes 6:2, 6:7 (...

