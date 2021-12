Super G in Beaver Creek : Ski-Ass Sander verpasst erstes Weltcup-Podest

Skirennfahrer Andreas Sander hat mit Platz vier im Super-G das beste Weltcup-Ergebnis seiner Karriere erreicht.

Beaver Creek | Der 32 Jahre alte Deutsche lag im US-amerikanischen Beaver Creek lange auf Podestkurs, bevor er vom Kanadier Broderick Thompson noch verdrängt wurde. Durch den gelungenen Super-G-Auftakt ergatterte Sander das Ticket für die Olympischen Winterspiele im Februar in Peking. Der Sieg in Colorado ging an Marco Odermatt aus der Schweiz, der nach dem Trium...

