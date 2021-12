Ski alpin : Speed-Queen Goggia schlägt in Val d'Isere erneut zu

Ausnahme-Skirennfahrerin Sofia Goggia ist der Konkurrenz in Val d'Isere erneut davon gerast.

Val-d'Isère | Nach ihrem Erfolg in der Abfahrt am Samstag triumphierte die italienische Olympiasiegerin nun auch im Super-G. Ragnhild Mowinckel aus Norwegen wurde mit 0,33 Sekunden Rückstand Zweite, gefolgt von Elena Curtoni (+0,51) aus Italien. Goggia bleibt somit die große Dominatorin in den schnellen Ski-Disziplinen. Bei den Olympischen Spielen in Peking gilt...

