Formel 1 : „Spricht für sich“: Mick Schumacher über seine Impfung

Formel-1-Pilot Mick Schumacher hält sich vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie mit Impfempfehlungen zurück.

São Paulo | „Ich bin selber geimpft. Ich glaube, das spricht für sich“, sagte der 22 Jahre alte Haas-Fahrer auf die Frage, ob er seinen Fans zu einer Impfung raten würde. Schumacher freut sich an diesem Grand-Prix-Wochenende auf seine erste Formel-1-Ausfahrt auf dem Autódromo José Carlos Pace in Interlagos. „Die Strecke insgesamt ist sehr spaßig“, sagte der So...

