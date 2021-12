Skispringen : Start im nächsten Jahr? Tournee der Frauen rückt näher

Den Traum von der Vierschanzentournee träumen die Skispringerinnen schon lange. Nun erscheinen die Pläne der Veranstalter so konkret wie nie. Aussagen des Tournee-Präsidenten können den Sportlerinnen um Katharina Althaus Hoffnung machen.

Bischofshofen | Die Vorfreude auf einen ungewohnten Jahreswechsel ist bei Katharina Althaus groß. „Ich freue mich, dass ich jetzt zum ersten Mal mit meinen Skisprung-Mädels Silvester feiern kann“, sagte Deutschlands beste Springerin. Voller Terminkalender Wie die Männer bei der Vierschanzentournee sind in diesem Jahr auch die Frauen am 31. Dezember und an Neuja...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.