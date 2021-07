Olympia : Start mit Crash für Seglerinnen Lutz/Beucke

Trotz eines Crashs haben Tina Lutz und Susann Beucke einen soliden Start in die olympischen Segelregatten in der 49erFX-Klasse hingelegt.

Enoshima | Nach den Rängen fünf, sechs und acht in den ersten drei Wettfahrten vor Enoshima belegte das Duo aus Holzhausen und Strande am Dienstag den siebten Platz in der Gesamtwertung. Ihren Schreckmoment erlebten die Europameisterinnen im zweiten Rennen, als sie an einer Wendemarke unverschuldet mit den Norwegerinnen Helene Næss und Marie Rønningen kollidi...

