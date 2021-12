Finale in Abu Dhabi : „Stoff für Legenden“ - Formel 1 vor dem Giganten-Showdown

Der Trainingsauftakt beim Saisonfinale der Formel 1 bleibt ohne Zwischenfälle. Max Verstappen ist schneller als Lewis Hamilton. In die Quere kommen sie sich nicht. Noch nicht, vermuten viele.

Abu Dhabi | Vor dem Showdown in der Dämmerung von Abu Dhabi droht der Formel-1-Rennleiter schon mit Strafen. Die Furcht vor einem Crash bei der Entscheidung des bitterbösen WM-Duells zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton steigt weiter. Droht das unrühmliche Ende einer mitreißenden Saison, eine Entscheidung in der Nacht am Grünen Tisch und damit ein Titel ...

