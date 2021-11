Zverev dabei : Tennis-Saison startet am Neujahrstag mit ATP Cup in Sydney

Die neue Tennis-Saison beginnt im kommenden Jahr bereits am Neujahrstag.

Melbourne | Vom 1. bis 9. Januar 2022 soll in Sydney der ATP Cup stattfinden, wie der Australische Tennis-Verband mitteilte. An dem Team-Wettbewerb nimmt auch die deutsche Mannschaft um Olympiasieger Alexander Zverev teil. Auf dem Weg zu den Australian Open gibt es dann jede Menge Tennis im australischen Sommer. Für die Damen stehen in der ersten Januar-Woche ...

