ATP-Turnier : Tennisprofi Gojowczyk erreicht Achtelfinale in Metz

Tennisprofi Peter Gojowczyk hat beim ATP-Turnier in Metz das Achtelfinale erreicht.

Metz | Der 32 Jahre alte Münchner, der zuletzt bei den US Open in New York überrascht und erstmals in seiner Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier ins Achtelfinale eingezogen war, gewann gegen den Franzosen Antoine Hoang mit 6:2, 3:6, 6:4. Gojowczyk hatte bereits in der Qualifikation gegen den Franzosen gesiegt, der danach als Lucky Loser ins Hauptfeld ge...

