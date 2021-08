Olympia : Topfavoritin Garnbret gewinnt Kletter-Gold

Janja Garnbret aus Slowenien ist die erste Olympiasiegerin im Klettern.

Koto City | Die mit Abstand stärkste Athletin der Gegenwart war in Tokio wie erwartet nicht zu schlagen. Silber ging an Lokalmatadorin Miho Nonaka, Bronze holte sich deren japanische Teamkollegin Akiyo Noguchi in ihrem letzten Wettkampf. Deutsche Kletterinnen waren bei Olympia nicht dabei. Die erst 22 Jahre alte Garnbret dominiert das Wettkampf-Klettern sei...

