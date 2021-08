Gewichtheben : Transgender-Athletin Laurel Hubbard erwägt Karriereende

Die neuseeländische Gewichtheberin Laurel Hubbard erwägt ihr Karriereende.

Chiyoda City | „Das Alter hat mich eingeholt. Wahrscheinlich hat es mich schon vor einiger Zeit eingeholt“, sagte die 43-Jährige in Tokio. „Deshalb ist es wahrscheinlich an der Zeit, darüber nachzudenken, mich auf andere Dinge in meinem Leben zu konzentrieren.“ Hubbard hatte am Montag eine Medaille in der Gewichtsklasse über 87 Kilogramm klar verpasst. Die Neu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.