Eishockey : Trotz Niederlage: Draisaitls Oilers mit Hoffnungen in NHL

Nichts würde Leon Draisaitl in der NHL so viel bedeuten wie ein Sieg in den Stanley Cup Finals. All seine persönlichen Auszeichnungen würde Deutschlands bester Eishockey-Spieler dafür hergeben.

Detroit | Niederlagen in der NHL ist Leon Draisaitl in dieser Saison nicht gewohnt. Das unerwartete 2:4 bei den Detroit Red Wings war erst die zweite Pleite der Saison für die Edmonton Oilers - und erst das zweite Spiel ohne Torbeteiligung von Deutschlands Sportler des Jahres. Weil Moritz Seider mit dem zweiten NHL-Treffer seiner Karriere den Endstand herste...

