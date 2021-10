Weltmeisterschaft in Japan : Turnerin Pauline Schäfer-Betz will dritte WM-Medaille holen

Ein paar perfekte Minuten auf dem Schwebebalken könnten reichen: Turnerin Pauline Schäfer-Betz will am Sonntag ihre dritte WM-Medaille holen. Die 24-Jährige steht im Fokus - auch abseits der Turnfläche.

Kitakyushu | Um die Konkurrenz kümmert sie sich nicht: Die frühere Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz will sich im Finale der WM an ihrem Paradegerät nur auf sich konzentrieren. „Wie die anderen turnen, wirkt sich nicht auf meine Leistung aus“, sagte die 24 Jahre alte Chemnitzerin, die bei den Titelkämpfen am Sonntag im japanischem Kitakyūshū (10....

