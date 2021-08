Olympia : US-Amerikaner Bromell verpasst Sprint-Finale in Tokio

Gold-Mitfavorit Trayvon Bromell hat das Olympia-Finale über die 100 Meter verpasst.

Shinjuku City | Der 26-jährige US-Amerikaner wurde in seinem Halbfinale mit 10,00 Sekunden nur Dritter hinter dem zeitgleichen Nigerianer Enoch Adegoke. Bromell, der im Juni in 9,77 Sekunden die siebtschnellste Zeit der Geschichte gesprintet war, hatte sich schon durch seinen Vorlauf zittern müssen. Der Chinese Su Bingtian zog als Topmann der Halbfinals in 9,83...

