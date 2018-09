Sport live im TV am 8. September 2018 : TV-Planer: US Open live - Finale der Damen

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Samstag, 8. September 2018.

von Christopher Bredow

08. September 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Samstag, 8. September 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

US Open live im TV und Live-Stream: Williams - Osaka live

Eurosport überträgt am Samstag ab 9 Uhr Motorradsport live im Fernsehen. Dann sind die freien Trainings und Qualifyings vor dem Großen Preis von San Marino in der Moto3-, MotoGP- und Moto2-Klasse live im TV und Livestream zu sehen. Zudem zeigt Eurosport die 14. Etappe bei der Vuelta a Espana live im TV und Live-Stream. Dann geht es für die Radsportler auf die 167 Kilometer lange Strecke von Cistierna nach Les Praeres. Am Abend sind ab 18 Uhr zudem die US Open live im TV und Livestream zu sehen. Zunächst findet das Finale im Mixed-Doppel zwischen Mattek-Sands/Murray und Mektic/Rosolska statt und ab 22 Uhr wird das Damen-Finale von Serena Williams gegen Naomi Osaka live gezeigt. Einen kostenlosen Stream gibt es auf der Internetseite von Eurosport.

Auch Sport1 hat am Samstag Motorsport live im Angebot. Ab 12.30 Uhr sind das ADAC TCR Germany und das ADAC GT Masters mit den Rennen am Sachsenring live im TV und Livestream auf sport1.de zu sehen. Sat.1 zeigt derweil ab 15 Uhr die DTM am Nürburgring live im Free-TV.

In der ARD gibt es am Samstagabend Handball live im Free-TV zu sehen. Ab 18 Uhr wird das Bundesligaspiel der SG Flensburg-Handewitt gegen THW Kiel live im TV und Live-Stream in der ARD-Mediathek übertragen. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Samstag, 8. September 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

Eurosport, 9 und 12.30 Uhr: "Motorradsport live: Großer Preis von San Marino live - Moto3-Klasse live (Freies Training und Qualifying)"

