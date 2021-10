Amateur-Europameisterschaft : Überlegener Tiafack mit schnellem Sieg bei Box-WM

Der zu den Medaillenhoffnungen gehörende Nelvie Tiafack aus Köln steht bei den Boxweltmeisterschaften in Belgrad im Achtelfinale.

Bulevar Arsenija Čarnojevica 58, Beograd 11070, Serbien | Der 22 Jahre alte Superschwergewichtler (Klasse über 92 kg) besiegte am Donnerstag Ryan Charles aus dem karibischen Inselstaat St. Lucia durch einen Abbruchsieg (RSC) in der zweiten Runde. Tiafack war seinem Rivalen derart überlegen, dass der Ringrichter den Kampf abbrach, nachdem Charles zweimal angezählt worden war. Im Achtelfinale am Sonntag hat...

