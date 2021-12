Formel 1 : „Unglaublich“: Verstappen Weltmeister - Protest von Mercedes

Ein Thriller! Auf der letzten Runde einer unglaublichen Formel-1-Saison fängt Max Verstappen in Abu Dhabi Lewis Hamilton ab. Verstappen ist Weltmeister, zum ersten Mal. Doch: Es gibt ein Nachspiel.

Abu Dhabi | Aus der Red-Bull-Box dröhnten die Bässe, auf den Tribünen feierten unbeirrt die glückseligen Fans in Orange und Max Verstappen wünschte sich kein Ende seiner Weltmeister-Party. Was er und der fast schon auf tragische Weise entthronte Lewis Hamilton zur Krönung des neuen Champions am Ende einer denkwürdigen Saison inszenierten, überbot alles. Und al...

