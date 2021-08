Formel 1 : Verstappen fordert Hamilton in Spa: „Fühle mich entspannter“

Nach fast einem Monat Sommerpause geht der Titelkampf in der Formel 1 weiter. Max Verstappen will in Spa am liebsten wieder die WM-Führung übernehmen. Lewis Hamilton kann einen weiteren Meilenstein erreichen.

Stavelot | Ohne Vollgas ging es bei Max Verstappen auch in der Sommerpause nicht. Der Titel-Herausforderer aus den Niederlanden suchte auf dem Jetski Abwechslung, bevor es ins nächste knallharte Duell mit Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton geht. Nach zwei frustrierenden Rennen und dem unverschuldeten Verlust der WM-Führung will der 23-Jährige im Red Bull an ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.