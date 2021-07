Formel 1 : Vettel kritisiert Pole für Sprint-Sieger: „Das ist falsch“

Sebastian Vettel hält es für falsch, dass der Gewinner des neuen Formel-1-Sprints die Pole Position bekommt.

Silverstone | Das sei eine „neue Disziplin“, bemerkte der 34-Jährige vor dem Grand Prix in Großbritannien. Die Motorsport-Königsklasse experimentiert in Silverstone mit einem neuen Format. Die übliche Qualifikation mit den drei K.o.-Runden wird auf Freitagabend vorgezogen. Dafür gibt es am Samstag den neuen Sprint über 100 Kilometer Distanz, der die Startaufstel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.