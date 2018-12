Sport live im TV am 10. Dezember 2018 : TV-Planer: 2. Bundesliga live - VfL Bochum gegen St. Pauli

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Montag, 10. Dezember 2018.

von Sportredaktion

10. Dezember 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Montag, 10. Dezember 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

VfL Bochum - St. Pauli live im TV und Live-Stream: 2. Liga live

Auf Eurosport läuft am Montag Snooker live im TV und Livestream. Ab 13.45 und 19.45 Uhr kann der erste Tag bei den Scottish Open live mitverfolgt werden. Auf der Internetseite von Eurosport gibt es Snooker live im kostenlosen Stream zu sehen.

In der 2. Bundesliga kommt es am Montag zum Duell vom VfL Bochum mit dem FC St. Pauli. Auf dem Pay-TV-Sender Sky läuft ab 20 Uhr das Spiel von Bochum gegen St. Pauli live im TV und Live-Stream. Zahlende Sky-Kunden können die 2. Liga live im Stream über die "Sky Go"-App sehen. Auf RTL Nitro läuft derweil ab 22.15 Uhr wie gewohnt der Fußball-Talk "100% Bundesliga" live im Free-TV. Die Moderatoren Laura Wontorra und Thomas Wagner begrüßen in dieser Woche Fredi Bobic im Studio. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Montag, 10. Dezember 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

Eurosport, 13.45 und 19.45 Uhr: "Snooker live: World Main Tour - Scottish Open live (1. Tag)"

