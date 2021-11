Carlsen gegen Nepomnjaschtschi : Viertes Remis bei Schach-WM: Russische Eröffnung ohne Fahne

Vierte Partie, viertes Remis: Schachweltmeister Magnus Carlsen hat bei der WM in Dubai den erhofften Sieg an seinem 31.

Dubai | Geburtstag verpasst. Der Norweger trennte sich am Dienstag in Dubai von seinem russischen Herausforderer Jan Nepomnjaschtschi erneut remis. Damit steht das auf 14 Partien angesetzte WM-Duell 2:2. Gut eine Dreiviertelstunde schaute Carlsen noch mal tief in die Stellung, dann machte er die Punkteteilung mit einer Zugwiederholung perfekt. Im ersten...

