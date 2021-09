Radsport : Voigt würdigt Weltmeister Martin: „Er war unzerstörbar“

Jens Voigt hat nach dem WM-Gold in seinem letzten Karriererennen Radprofi Tony Martin als den „dominierende Zeitfahrer seiner Generation“ gewürdigt.

Löwen | In jeder Mannschaft, in der er war, war er so wertvoll wie drei Fahrer. Er war stark und hart zu sich selbst. Er war unzerstörbar. In der Sonne, im Regen, im Hagelsturm, Tony war immer da, wo er sein ...

