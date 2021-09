Pferdesport : Von Bredow-Werndl gewinnt drittes Gold bei Dressur-EM

Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl hat auch bei der letzten Entscheidung der Dressur-Europameisterschaft Gold gewonnen.

Hagen am Teutoburger Wald | Die 35-Jährige aus dem bayerischen Tuntenhausen siegte in der Kür und sicherte sich mit ihrer Stute Dalera den dritten Titel in Hagen bei Osnabrück nach den Siegen mit der Mannschaft und im Grand Prix Special. Isabell Werth aus Rheinberg kam mit Weihegold auf Rang vier. Zweite wurde die Dänin Cathrine Dufour mit Bohemian vor der Britin Charlotte Dujar...

