Pferdesport : Von Bredow-Werndls Schüler gewinnt Doppel-Gold bei U25-EM

Dreifach-Europameisterin Jessica von Bredow-Werndl ist auch als Dressur-Ausbilderin erfolgreich.

Hagen am Teutoburger Wald | Der von ihr und ihrem Bruder Benjamin Werndl trainierte Raphael Netz gewann im Sattel von Elastico bei der U25-EM in Hagen bei Osnabrück Gold mit der deutschen Mannschaft und im Grand Prix. Silber holte der 22 Jahre alte Dressureiter aus Tuntenhausen in der abschließenden Kür hinter Semmieke Rothenberger (Bad Homburg) mit Flanell. ...

