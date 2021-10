Radsport : Vor 10.000 Zuschauern: Tour-Teampräsentation 2022 im Tivoli

Die Teampräsentation der nächsten Tour de France wird im bekannten Freizeitpark Tivoli in Kopenhagen stattfinden.

København | Das teilten die Organisatoren mit. Die Präsentation wird am 29. Juni 2022 stattfinden, im Frühjahr es sollen 10.000 Eintrittskarten unter Radsport-Fans verteilt werden. Bei der Tour 2020 war auf eine große Feier zum Grand Départ verzichtet worden, in diesem Jahr durften 5000 Fans in Brest dabei sein. Die 109. Tour de France beginnt am 1. Juli 20...

