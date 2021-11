NBA : Wagner-Brüder verlieren mit Orlando gegen San Antonio

Das deutsche Brüderpaar Franz und Moritz Wagner hat mit den Orlando Magic die achte Saisonniederlage in der nordamerikanischen Basketball-Liga kassiert.

Orlando | Beim deutlichen 89:112 gegen die San Antonio Spurs kam NBA-Neuling Franz Wagner auf sieben Punkte in etwas mehr als 29 Minuten. Moritz Wagner wurde von Coach Jamahl Mosley dagegen nicht eingesetzt. Die Magic, die den vorletzten Platz in der Eastern Conference belegen, hatten große Probleme in der Offensive. Allein Jalen Suggs scheiterte bei fünf se...

