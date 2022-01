Australian Open : Warten im Fall Djokovic - Spanien-Training als Problem?

Novak Djokovic tut so, als sei die Einreise-Problematik nach Australien geklärt. Der Serbe bereitet sich ganz normal auf die Australian Open vor. Doch anscheinend hat Djokovic falsche Angaben gemacht.

Melbourne | Novak Djokovic hat seine Vorbereitung auf die Australian Open ganz normal fortgesetzt, obwohl nach wie vor unklar ist, ob der ungeimpfte Weltranglisten-Erste wirklich ab Montag beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison an den Start gehen darf. Wie am Montag trainierte Djokovic mit seinem Team in der Rod Laver Arena, wo er bereits neun Mal tr...

