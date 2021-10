Leichtathletik : Weltmeisterin Chepngetich gewinnt Chicago-Marathon

Weltmeisterin Ruth Chepngetich hat den Marathon in Chicago gewonnen.

Chicago | Die 27 Jahre alte Kenianerin siegte in 2:22:31 Stunden und wurde ihrer Rolle als Favoritin gerecht. Die Amerikanerinnen Emma Bates (2:24:20) und Sara Hall (2:27:19) belegten Rang zwei und drei. Siegerin Chepngetich war Anfang August beim olympischen Marathon in Sapporo zehn Kilometer vor dem Ziel ausgestiegen. Der Äthiopier Seifu Tura gewann in 2:0...

