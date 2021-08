Sommerspiele in Tokio : Weltrekordler Cheptegei holt Olympia-Gold über 5000 Meter

Weltrekordler Joshua Cheptegei ist Olympiasieger über 5000 Meter.

Shinjuku City | Der 24 Jahre alte Läufer aus Uganda gewann in Tokio in 12:58,15 Minuten vor dem WM-Dritten Mohammed Ahmed aus Kanada (12:58,61). Auf den dritten Rang rannte der Olympia-Zweite von 2016, Paul Chelimo aus den USA. Der Brite Mo Farah, Olympiasieger von 2016, konnte sich nicht für die Tokio-Spiele qualifizieren. U23-Europameister Mohamed Mohumed aus Do...

