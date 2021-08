Dressur-Olympiasiegerin : Werth verabschiedet „Traumpferd“ Bella Rose in Aachen

Die siebenmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth wird ihr Erfolgspferd Bella Rose beim CHIO in Aachen im September aus dem Sport verabschieden.

Aachen | Das teilte der Veranstalter mit. „Klar, wir greifen nochmal an, wollen bei unserem letzten Auftritt auf der großen internationalen Bühne nochmal zeigen, was wir können“, wurde die 52-jährige Werth in der Mitteilung zitiert. Die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt hatte mit der 17-jährigen Stute zuletzt bei den Olympischen Spielen in Tokio Gold ...

