Tennis : Wieder Knieoperation: Federer fällt monatelang aus

Tennis-Star Roger Federer muss sich einer dritten Operation am rechten Knie unterziehen und wird erneut monatelang nicht spielen können.

Berlin | Das hat der seit einer Woche 40 Jahre alte Schweizer in einem Video bei Instagram mitgeteilt. Damit fällt der Gewinner von 20 Grand-Slam-Turnieren für die in zwei Wochen beginnenden US Open aus und vermutlich auch für den Rest der Saison. Federer musste sich bereits im vergangenen Jahr zwei Eingriffen an dem Knie unterziehen und hat sich nach ei...

