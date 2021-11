Formcheck : Wintersport: Für Geiger und Friedrich kann Olympia kommen

Der Wintersport nimmt weiter Fahrt auf. In Schweden sind die Biathleten erstmals in dieser Saison im Weltcup unterwegs. Erste Siege gab es. Was ist vom deutschen Team im Olympia-Winter zu erwarten?

Berlin | Die Skispringer und die Bobfahrer sind schon in Olympia-Form: Karl Geiger und Francesco Friedrich haben mit ihren Siegen am Wochenende schon einmal gezeigt, was die deutschen Wintersportler drauf haben. Erstmals sind nun auch die Biathletinnen und Biathleten im Weltcup unterwegs. Was hat das deutsche Team drauf - auch mit Blick auf die Winterspiele...

