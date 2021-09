Rödl-Nachfolger : Zeitung: Herbert neuer Trainer der deutschen Basketballer

Der frühere Bundesliga-Coach Gordon Herbert wird einem Medienbericht zufolge neuer Basketball-Bundestrainer.

Hagen | Der 62 Jahre alte Kanadier folgt auf Henrik Rödl, dessen vierjährige Amtszeit Ende August geendet war. Dies berichtete das Magazin „BIG - Basketball in Deutschland“. Der Deutsche Basketball Bund will den neuen Bundestrainer um 13.00 Uhr in Hagen offiziell präsentieren. Herbert war zuletzt Assistenztrainer der kanadischen Nationalmannschaft, als ...

