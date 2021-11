Weltcup in Ruka : Zu kalt in Finnland: Start der Langläuferinnen verschoben

Wegen zu niedriger Temperaturen ist der Start des Weltcup-Verfolgungsrennens der Skilangläuferinnen verschoben worden.

Ruka | Der Wettkampf, der um 10.20 Uhr in Ruka beginnen sollte, startet nun um 11 Uhr. Am Morgen wurden am Weltcuport Temperaturen von weniger als minus 20 Grad Celsius gemessen. Die Jury will die Situation weiter beobachten und über mögliche weitere Verschiebungen informieren. Das Rennen der Männer in der freien Technik ist um 12.30 Uhr angesetzt. Im ...

