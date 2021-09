Tennis-Grand-Slam-Turnier : Zverev eindrucksvoll in dritter Runde der US Open

Dass Alexander Zverev bei den US Open in die dritte Runde einzieht, ist keine Überraschung. Die Art und Weise, wie der er den Spanier Albert Ramos-Vinolas deklassierte, war aber so nicht zu erwarten.

New York | Mit einem eindrucksvollen 6:1, 6:0, 6:3 hat Olympiasieger Alexander Zverev bei den US Open ein klares Zeichen gesetzt und spielt nun in New York um den Einzug ins Achtelfinale. Dank einer Machtdemonstration fertigte die deutsche Nummer eins den Spanier Albert Ramos-Vinolas in nur 74 Minuten ab und zog in die dritte Runde ein. Gegen den Weltranglist...

