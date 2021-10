Tennis-ATP-Turnier : Zverev erreicht Viertelfinale in Wien

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Wien das Viertelfinale erreicht.

Wien | In der Runde der letzten 16 bezwang die Nummer vier der Weltrangliste am Donnerstag den Australier Alex de Minaur nach hartem Kampf über 1:39 Stunden mit 6:2, 3:6, 6:2. Damit setzte sich die Serie von Zverev fort, der bei seinen bisherigen vier Turnier-Teilnahmen seit seinem Olympiasieg in Tokio immer zumindest das Viertelfinale erreicht und in Cin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.