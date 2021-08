Tennis : Zverev gewinnt erstmals Masters-Turnier in Cincinnati

Kurz vor Beginn der US Open hat Alexander Zverev das Masters-Turnier in Cincinati gewonnen. Der gebürtige Hamburger dominierte das Finale gegen Andrej Rubljow aus Russland von Beginn an.

Mason | Olympiasieger Alexander Zverev hat das Masters-Turnier in Cincinnati gewonnen und geht damit als einer der Favoriten in die anstehenden US Open. Der gebürtige Hamburger siegte im Finale am Sonntag klar mit 6:2, 6:3 gegen Andrej Rubljow aus Russland. Für den bislang einzigen deutschen Herren-Erfolg in Cincinnati hatte 1985 Boris Becker gesorgt. „Ich...

