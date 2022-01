Tennis : Zverev gleicht mit erstem Sieg im ATP-Cup aus

Spitzenspieler Alexander Zverev hat für die deutschen Tennis-Herren im Duell mit Großbritannien beim ATP Cup ausgeglichen.

Sydney | Der 24-jährige Hamburger siegte in Sydney gegen den Weltranglistenzwölften Cameron Norrie 7:6 (7:2), 6:1 und sicherte sich damit einen gelungenen Auftakt in das neue Jahr. Mit einem 1:1 geht die deutsche Herren-Auswahl damit in das entscheidende Doppel, das Kevin Krawietz und Tim Pütz bestreiten. Vor dem Zverev-Auftritt hatte Jan-Lennard Struff deutli...

