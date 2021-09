US Open : Zverev kämpft vergeblich: Djokovic im Finale der US Open

Alexander Zverev zeigte erneut überragendes Tennis - das erhoffte perfekte Spiel gegen die Nummer eins der Welt gelang im Halbfinale aber nicht. Nach fünf Sätzen zog Novak Djokovic ins Finale ein.

New York | Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist bei den US Open nach großem Kampf im Halbfinale gegen Topfavorit Novak Djokovic ausgeschieden. Sechs Wochen nach seinem Erfolg in Tokio unterlag der 24 Jahre alte Hamburger dem zehn Jahre älteren Serben am Freitagabend (Ortszeit) in New York 6:4, 2:6, 4:6, 6:4, 2:6. Djokovic trifft nun im Endspiel am Sonnta...

