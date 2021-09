Tennis-Event : Zverev mit Team Europa dicht vor Sieg beim Laver Cup

Auch dank eines Sieges von Alexander Zverev steuert das Team Europa beim Laver Cup der Tennisprofis auf einen deutlichen Erfolg zu.

Boston | Die Mannschaft um den deutschen Olympiasieger führt vor dem Schlusstag in Boston gegen die Welt-Auswahl mit 11:1. Wer insgesamt 13 von 24 Punkten gesammelt hat, gewinnt den Laver Cup. Damit fehlt dem Europa-Team nur noch ein Sieg aus den vier Partien am Sonntag, um wie schon bei der vorherigen Austragung 2019 zu triumphieren. Am Vortag entschied...

