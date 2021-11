Masters-Turnier : Zverev verpasst Tennis-Finale in Paris

Alexander Zverev hat beim Masters-1000-Turnier in Paris den Einzug in das Endspiel und die Chance auf seinen sechsten Titel in diesem Jahr verpasst.

Paris | Der 24 Jahre alte Olympiasieger aus Hamburg musste sich dem russischen US-Open-Sieger Daniil Medwedew in 80 Minuten klar mit 2:6, 2:6 geschlagen geben. Damit kommt es im Finale am Sonntag zur Neuauflage des US-Open-Endspiels zwischen Medwedew und dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic. In New York hatte Medwedew den 34 Jahre alten Serben bezwunge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.