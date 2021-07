Deutscher Fußball-Bund : Zwanziger enttäuscht über Entscheid zum WM-Affären-Bericht

Der frühere DFB-Präsident Theo Zwanziger hat mit Unverständnis auf die Entscheidung des Deutschen Fußball-Bundes reagiert, den zweiten Ermittlungsbericht zur WM-Affäre 2006 nicht zu veröffentlichen.

Frankfurt am Main | „Entweder ist der Bericht inhaltlich so dünn, dass der Revisions-Ausschuss das Präsidium auffordern müsste, Vergütungen von (dem Beratungsunternehmen) Esecon zurückzufordern“, sagte der 76-Jährige der „Süddeutschen Zeitung“. „Oder der Bericht enthält substanziell relevante Inhalte.“ In diesem Fall würden frühere Aussagen von DFB-Vizepräsident Rainer K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.