Champions League : Zweistellig: Hinspiel-Debakel für Mannheim gegen Frölunda

Die Adler Mannheim stehen nach einer deutlichen Heim-Pleite in der Champions Hockey League vor dem Aus.

Mannheim | Der Club aus der Deutschen Eishockey Liga unterlag am Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel Titelverteidiger Frölunda HC aus Schweden klar mit 1:10 (1:2, 0:3, 0:5) und benötigt im Rückspiel am 23. November in Göteborg ein kleines Wunder. Die Mannheimer mussten aufgrund von Coronavirus-Fällen auf zahlreiche Spieler verzichten, darunter auch Trainer Pavel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.