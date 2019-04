EM-Qualifikation : Abwehr-Ass Lemke fehlt DHB-Team gegen Polen

Die deutschen Handballer müssen in den beiden EM-Qualifikationsspielen gegen Polen auf Abwehr-Ass Finn Lemke verzichten.

von dpa

05. April 2019, 13:19 Uhr

Der 26-Jährige vom Bundesligisten MT Melsungen ist erkrankt und fällt für die Partien am 10. April in Gliwice und 13. April in Halle/Westfalen aus. Bundestrainer Christian Prokop nominierte Marian Michalczik von GWD Minden nach. Die DHB-Auswahl trifft sich am kommenden Montag in Berlin, wo zunächst ein Besuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem Programm steht.