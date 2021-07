Rudern : Achter-Schlagmann Ocik: „Um Olympiasieg mitfahren“

Schlagmann Hannes Ocik aus dem Deutschland-Achter hat für die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio eine Menge privater und zeitlicher Opfer gebracht.

Rostock | „Meine Großeltern habe ich das letzte Mal Weihnachten 2019 gesehen. Ich bin bei der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern, in der Sportfördergruppe - und seit rund zwei Jahren für das Training freigestellt.“ Man fühle sich „wie in einem Raum, aus dem man möglichst schnell wieder raus will“, sagte der 30 Jahre alte Ruderer in einem „Kicker“-Interview. ...

