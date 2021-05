Rasen-Event : Alexander Zverev beim Tennis-Turnier in Halle dabei

Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev wird auch in diesem Jahr wieder beim Tennis-Turnier im westfälischen Halle dabei sein.

Halle (Westfalen) | Das teilten die Veranstalter mit. „Ich möchte endlich den Pokal in Halle gewinnen“, sagte Zverev, der aktuell beim Sandplatz-Turnier in Madrid aktiv ist. Die Noventi Open finden nach ihrer coronabedingten Absage im vergangenen Jahr vom 12. bis 20. Juni statt und damit eine Woche nach dem Ende der French Open. Zverev stand beim Rasen-Event in Halle,...

